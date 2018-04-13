Специалисты Курскэнерго познакомили студентов ЮЗГУ с профессией энергетика

Студенты первого курса кафедры "Электроснабжение" Юго-Западного государственного университета побывали на экскурсии в филиале ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго".

Мероприятие проходило в Музее истории энергетики Курской области. Специалисты филиала рассказали студентам об этапах становления курской энергосистемы, о людях, стоявших у истоков ее создания, о роли энергетики в социально-экономическом развитии региона; показали им уникальные архивные документы и фотографии. С помощью интерактивной карты ребята узнали, как проходила электрификация населенных пунктов области, когда были построены первые линии и подстанции.

По окончании экскурсии гости поблагодарили энергетиков за интересную и насыщенную встречу. "Такие мероприятия позволяют студентам не только познакомиться с историей развития энергосистемы родного края, но и пройти своеобразное погружение в профессию, еще раз убедиться, что работа энергетиков ответственная и важная", - отметил доцент кафедры "Электроснабжение" Николай Гайдаш.

Ознакомительные экскурсии являются одной из важных составляющих профориентационной работы, которую Курскэнерго проводит среди подрастающего поколения. В 2018 году на объектах филиала побывают более 400 студентов и школьников различных учебных заведений региона.