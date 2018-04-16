В Тюмени сгорел двухэтажный автосервис

19 апреля в Тюмени горел автосервис, расположенный на пересечении улиц 30 лет Победы и Молодежной. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 1:50, через восемь минут первые подразделения были на месте и приступили к работе. Ликвидировать возгорание в двухэтажном здании сотрудникам МЧС удалось к 5:16.

Огонь повредил около 600 квадратных метров — это помещения, в которых располагались офисы, станция обслуживания автомобилей и магазины. В тушении пожара были задействованы 13 единиц спецтехники и 26 человек личного состава, — рассказал 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Причиной ночного пожара стало короткое замыкание электропроводки. Ущерб, нанесенный огнем, предстоит установить дознавателям.