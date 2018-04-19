За первый квартал 2018 года энергетики "Пермэнерго" подключили к сетям почти 2,3 тысячи новых потребителей

С января по март 2018 года филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" выполнил 2 283 договора технологического присоединения. В результате произведено подключение новых клиентов на общую мощность 43,5 МВт. Наибольшее количество присоединений – более 60 % от общего количества - выполнено в городе Перми и Пермском районе, других близлежащих от краевого центра территориях.

Порядка 90 процентов договоров технологического присоединения, реализация которых требовала капитальных затрат, филиал "Пермэнерго" выполнил хозяйственным способом, без привлечения подрядных организаций.

Осуществление мероприятий по технологическому присоединению собственными силами электросетевого предприятия позволяет сократить сроки исполнения договоров, снизить затратную часть процесса техприсоединения.

Напомним, что технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности электросетевой компании.

Специалисты ОАО "МРСК Урала" стремятся сделать процесс ТП максимально прозрачным и понятным. Энергетики прилагают все усилия для упрощения процедуры и сокращения сроков подключения заявителей к электросетям, постоянно совершенствуют клиентские сервисы.

Своевременная и качественная реализация мероприятий по подключению к электросетям промышленных предприятий, объектов социальной сферы, малого и среднего бизнеса, способствует повышению уровня социально-экономического развития и улучшению инвестиционной привлекательности региона.