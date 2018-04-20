Анастасия Бондаренко: "Будем дорабатывать Закон об электроэнергетике, чтобы исключить злоупотребления недобросовестных потребителей"

Статс-секретарь - заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко в интервью "Российской Газете" рассказала о законодательных инициативах Минэнерго России. Отвечая на вопрос об угольных льготах, замминистра отметила, что Минэнерго ожидает поступление законопроекта, связанного с расширением категорий семей, получающих право на бесплатный пайковый уголь. "Инициаторы проекта сейчас подсчитывают, во сколько это обойдется бюджету и скольких людей коснется", - отметила она.

Говоря о законопроекте об НДД, Анастасия Бондаренко сказала, что это важнейший для ТЭКа и экономики страны законопроект, на что неоднократно обращал внимание Министр энергетики Александр Новак. "Госдума планировала рассмотреть его в весеннюю сессию в качестве одного из приоритетных. Он прошел экспертное обсуждение в профильных комитетах Госдумы и Совета Федерации, и 3 апреля нижняя палата Парламента приняла его в первом чтении. Рассчитываем, что окончательно документ будет принят в эту сессию", - сказала Анастасия Бондаренко в интервью.

Замминистра также озвучила планы ведомства: "В плане есть законопроект по дополнительным мерам по укреплению платежной дисциплины потребителей энергоресурсов. Будем дорабатывать Закон об электроэнергетике, чтобы исключить злоупотребления недобросовестных потребителей, в четвертом квартале планируем представить его в Правительство", - сказала Анастасия Бондаренко.