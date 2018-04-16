 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"МРСК Волги" представила экспозицию на специализированной выставке "Энергетика. Энергоэффективность. 2018"

МРСК Волги представила экспозицию на специализированной выставке Энергетика. Энергоэффективность. 2018

20 апреля 2018, 14:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

Обсудить на форуме

140 просмотров

ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") приняло участие в 20-й юбилейной выставке "Энергетика. Энергоэффективность. 2018". Мероприятие стартовало 18 апреля в Саратове, на Театральной площади.

В качестве организатора выступил Выставочный Центр "СОФИТ – ЭКСПО" при официальной поддержке министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, министерства промышленности и энергетики, министерства труда и занятости и ГАУ "Агентство по эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области". Среди участников – предприятия, специализирующиеся на передаче электроэнергии, производстве и поставках энергетического оборудования, проектных работах в сфере электроэнергетики.

Центральное место специализированной выставки "Энергетика. Энергоэффективность. 2018" заняла экспозиция "МРСК Волги". На информационном стенде "МРСК Волги" участники и гости выставки смогли получить подробную информацию о деятельности компании. Экспозицию энергетиков посетил заместитель Министра промышленности и энергетики Саратовской области Вадим Грачев.

Выставка продлится до 20 апреля. Деловая программа выставки включает круглые столы, семинары, в рамках которых состоятся открытые дискуссии с участием представителей органов власти и энергетических предприятий по самым актуальным вопросам развития электроэнергетического комплекса России.

Компания: ПАО "МРСК Волги"

Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
Состоялась рабочая встреча Председателя Правления ФСК ЕЭС А. Мурова и Главы Республики Карелия А. Парфенчикова
В
За три месяца филиал МРСК Северного Кавказа –
Цифровизации систем управления – приоритет работы Белгородэнерго
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно