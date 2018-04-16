"МРСК Волги" представила экспозицию на специализированной выставке "Энергетика. Энергоэффективность. 2018"

ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") приняло участие в 20-й юбилейной выставке "Энергетика. Энергоэффективность. 2018". Мероприятие стартовало 18 апреля в Саратове, на Театральной площади.

В качестве организатора выступил Выставочный Центр "СОФИТ – ЭКСПО" при официальной поддержке министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, министерства промышленности и энергетики, министерства труда и занятости и ГАУ "Агентство по эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области". Среди участников – предприятия, специализирующиеся на передаче электроэнергии, производстве и поставках энергетического оборудования, проектных работах в сфере электроэнергетики.

Центральное место специализированной выставки "Энергетика. Энергоэффективность. 2018" заняла экспозиция "МРСК Волги". На информационном стенде "МРСК Волги" участники и гости выставки смогли получить подробную информацию о деятельности компании. Экспозицию энергетиков посетил заместитель Министра промышленности и энергетики Саратовской области Вадим Грачев.

Выставка продлится до 20 апреля. Деловая программа выставки включает круглые столы, семинары, в рамках которых состоятся открытые дискуссии с участием представителей органов власти и энергетических предприятий по самым актуальным вопросам развития электроэнергетического комплекса России.