Молодежная политика Системного оператора отмечена наградами V Всероссийского конкурса лучших практик работодателей "Создавая будущее"

Проекты АО "СО ЕЭС" стали призерами в двух номинациях V Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала "Создавая будущее".

Проект "Организация и проведение мероприятий, связанных с отбором и подготовкой студентов технических вузов очной формы обучения для формирования кадрового резерва АО „СО ЕЭС“" занял первое место в конкурсной номинации "Опытная лаборатория". С целью формирования кадрового резерва Системный оператор ежегодно реализует план студенческих мероприятий, включающий около двадцати проектов для студентов ведущих технических вузов России. В план входят такие зарекомендовавшие себя в отрасли проекты, как Международная научно-техническая конференция "Электроэнергетика глазами молодежи", викторина "Знаешь ли ты историю электроэнергетики?", Всероссийская открытая молодежная научно-практическая конференция "Диспетчеризация и управление в электроэнергетике", Международная олимпиада по электроэнергетике и другие. Ежегодно в мероприятиях плана принимают участие более 2000 студентов-энергетиков. Лучших из них Системный оператор включает в свой внешний кадровый резерв и приглашает к обучению по специализированным программам подготовки в вузах-партнерах.

В номинации "Социальный партнер" третье место занял проект "Благотворительный фонд „Надежная смена“". Фонд "Надежная смена" создан в 2007 году по инициативе руководителей Системного оператора и занимается отбором и привлечением талантливой молодежи к работе в электроэнергетике. На сегодняшний день фонд является постоянным партнером АО "СО ЕЭС" в сфере работы с молодежью и организатором ведущих молодежных образовательных проектов Системного оператора: системы непрерывной подготовки молодежи "Школа – вуз – предприятие", Межрегионального летнего образовательного форума "Энергия молодости", Международного инженерного чемпионата "CASE-IN", Школы лидеров энергетики и других.

Вручение наград конкурса "Создавая будущее" состоялось в рамках Московского международного салона образования − открытого форума и выставки новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений.

Всероссийский конкурс лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала "Создавая будущее" ежегодно проходит при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Организатор конкурса − Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО". Цель конкурса − выявление и обобщение лучших практик российских компаний по развитию человеческого капитала.