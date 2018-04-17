"Москабельмет" на выставке ЭЛЕКТРО 2018

С 16 по 19 апреля в ЦВК "Экспоцентр" завершил работу один из крупнейших выставочных проектов электротехнической индустрии - 27 Международная выставка Электро-2018. В этом году в рамках Электро-2018 впервые представлен новый формат деловых мероприятий. В насыщенную программу выставки вошли конференции, круглые столы, семинары и бизнес-консультации, охватив весь спектр вопросов в цепочке "производитель–поставщик–проектировщик–потребитель", в которых ГК "Москабельмет" принял активное участие.

День Производителя

16 апреля в День производителя прошла форсайт-сессия по теме "Завод в концепции "Индустрия 4.0", в рамках которой руководитель предприятия Павел Моряков выступил с докладом на тему: "Индустрия 4.0. или переход от автоматизации производства к самоорганизованному производству". Об этом событии мы уже рассказывали на страницах сайта.

День Проектировщика

18 апреля в День проектировщика в деловой программе мероприятия состоялась работа секции "Передовые технологии проектирования электрических систем управления, систем силового электрооборудования и электроосвещения, слаботочных сетей", где "Москабельмет" представил инновационный продукт для энергетических и электросетевых компаний – силовой кабель ТЭВОКС.

Генеральный директор "Москабельмет" Павел Моряков рассказал об основных преимуществах, которые дает проектировщикам выбор кабеля марки ТЭВОКС при прокладке кабельных линий, а региональный директор по продажам Центральной России Tyco Electronics Игорь Маркелов дополнил доклад ценной информацией про кабельные муфты, которые применяются при монтаже силового кабеля нового поколения - ТЭВОКС.

В коротком интервью своими впечатлениями о выставке и программе мероприятий с посетителями Электро-2018 поделился руководитель Павел Моряков.