Сегодня в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область Председатель Правления – Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов посетил строительную площадку Сахалинской ГРЭС-2, которая возводится на западном побережье острова. Глава компании осмотрел площадку и главный корпус станции, объекты инфраструктуры и провел заседание оперативного штаба с участием проектных и подрядных организаций.

Сахалинская ГРЭС-2 – один из ключевых проектов инвестиционной программы ПАО "РусГидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ. Установленная электрическая мощность первой очереди станции составит 120 МВт, годовая выработка электроэнергии будет достигать 840 млн кВт·ч. Топливом для Сахалинской ГРЭС-2 станет бурый уголь сахалинских месторождений.

"РусГидро уделяет особое внимание повышению надежности работы островной энергосистемы Сахалина. В конце этого года мы планируем ввести в строй Сахалинскую ГРЭС-2, которая заменит изношенную Сахалинскую ГРЭС. Работы на станции находятся на завершающем этапе, строится внеплощадочная инфраструктура", - сказал Николай Шульгинов.

Строители станции завершили монтаж генерирующего оборудования - двух паровых котлов производительностью 230 тонн пара в час каждый и двух турбоагрегатов мощностью по 60 МВт каждый, изготовленных на российских предприятиях. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы на оборудовании и обучение эксплуатационного персонала.

Помимо основного генерирующего оборудования смонтировано оборудование пусковой котельной, распределительное устройство КРУЭ-220 кВ, на завершающем этапе находятся работы по пуску систем водоподготовки и насосных станций. Продолжается монтаж газоходов, электрофильтров, строительство очистных сооружений, вагоноопрокидывателя, галерей топливоподачи.

Строительство большинства объектов инфраструктуры новой станции, в частности схемы выдачи электрической мощности станции и объектов золошлакоудаления, также вошло в завершающую фазу.

Всего на строительстве Сахалинской ГРЭС-2 задействовано более 2000 человек и 80 единиц техники.