Россия и Словения обсудили сотрудничество в сфере цифровой экономики

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступил на открытии конференции "Возможности использования космических технологий для развития цифровой экономики", встретился с заместителем председателя Правительства, министром государственного управления Республики Словения Борисом Копривникаром, с заместителем Председателя Правительства, председателем словенской части Российско-Словенской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, министром иностранных дел Республики Словения Карлом Эрьявецем, а также с министром экономического развития и технологий Республики Словения Здравко Почивалшеком.

Во время выступления на конференции Николай Никифоров отметил, что благодаря космическим технологиям цифровая экономика России развивается ускоренными темпами. Спутниковое телерадиовещание и новые услуги широкополосного доступа играют одну из ключевых ролей в устранении цифрового неравенства. Министр сообщил, что гражданская группировка спутников связи и вещания России в настоящее время насчитывает 12 действующих космических аппаратов ФГУП "Космическая связь", а также четыре космических аппарата компании "Газпром космические системы".

Николай Никифоров отметил, что Словения — важный торгово-экономический партнер России на Балканах. В свою очередь, членство России в общем экономическом пространстве стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) открывает широкие экспортные возможности для Словении.

Глава Минкомсвязи России напомнил, что в июне 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума была достигнута договоренность о проведении бизнес-миссий высокотехнологичных компаний России и Словении. Важным итогом стало установление прямых контактов между российскими и словенскими институтами развития с целью создания двусторонней экосистемы в сфере высоких технологий и инноваций, а также достижение предварительных договоренностей между сторонами о поставках программного обеспечения и локализации производств технологичного оборудования. Сегодня ведется активная работа по 35 совместным проектам, большая часть которых — проекты в области телекоммуникаций, информационных технологий.