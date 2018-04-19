Слет молодежного кадрового резерва МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья начал работу

В Тамбовской области на базе санатория-профилактория "Энергетик" открылся двухдневный Слет молодежи ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Слет организован в формате "Школы кадрового резерва", в нем принимают участие 120 молодых специалистов, входящих в кадровый резерв компаний, из 20 регионов страны. В нынешнем году мероприятие проходит под девизом "МРСК не знает слова "страх" в борьбе с потерями в сетях!".

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к участникам слета обратились начальник Департамента учета электроэнергии ПАО "МРСК Центра" Иван Завалин, начальник Департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО "МРСК Центра" Наталья Якшина, заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" Георгий Ширшаков и начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" Ольга Вязовова.

"Здесь собрались представители блока реализации услуг из 20 филиалов, занимающиеся вопросами снижения потерь электроэнергии в сетях. Участие молодых энергетиков в мероприятиях такого уровня положительно сказывается на решении производственных задач", - подчеркнул Иван Завалин.

"Такие мероприятия имеют "пролонгированный" эффект". Если нас с вами спросят на следующий день после слета, что полезного мы узнали, скорее всего, сразу и не ответим. Однако в течение многих лет будут вспоминаться слова, мысли и люди, и они окажутся очень нужными нам не только для профессионального, но и для личностного роста", - отметила Наталья Якшина.

"В Ярэнерго накоплен богатый опыт взаимодействия блока безопасности и управления учета электроэнергии в части мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в сетях. В ходе слета мы поделимся им с коллегами", - рассказал Георгий Ширшаков.

"Для нас очень почетно приветствовать молодых специалистов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья на гостеприимной тамбовской земле. Вас считают движущей силой многих значимых проектов. Уверена, ваши творческие способности и плодотворная работа помогут найти новые решения в сфере эффективной борьбы с потерями электроэнергии", - подчеркнула Ольга Вязовова.