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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Состоялась рабочая встреча Председателя Правления ФСК ЕЭС А. Мурова и Главы Республики Карелия А. Парфенчикова

Состоялась рабочая встреча Председателя Правления ФСК ЕЭС А. Мурова и Главы Республики Карелия А. Парфенчикова

20 апреля 2018, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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Андрей Муров и Артур Парфенчиков обсудили вопросы надежной работы Единой национальной электрической сети на территории Республики Карелия, включая предварительные итоги прохождения осенне-зимнего периода, развитие магистральной сетевой инфраструктуры в соответствии с планами социально-экономического развития региона.

Результаты деятельности ФСК ЕЭС в регионе получили высокую оценку со стороны руководства Республики Карелия.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшей совместной работе на уровне профильных руководителей по основным направлениям деятельности.

На территории региона ФСК ЕЭС обеспечивает надежную работу 1,8 тыс. км линий электропередачи напряжением 110-330 кВ, девяти подстанций 220-330 кВ общей мощностью 1,9 тыс. МВА, а также поддерживает бесперебойное энергоснабжение территории Валаамского архипелага.

В 2018-2020 годах ФСК ЕЭС запланированы инвестиции в Республике в объеме 4,5 млрд рублей. В частности, завершится строительство и модернизация объектов для увеличения выдачи мощности генерации и повышения надежности энергетической связи региона с Мурманской и Ленинградской областями.

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