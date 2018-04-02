Цифровизации систем управления – приоритет работы Белгородэнерго

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" продолжает работы по созданию магистральной оптической транспортной сети связи и передачи данных. В текущем году энергетики планируют построить и модернизировать системы телемеханики и цифровые каналы связи на 25 энергообъектах. Это позволит специалистам Центра управления сетями и районных диспетчерских пунктов в режиме реального времени получать информацию о состоянии оборудования подстанций, осуществлять дистанционное управление коммутационными аппаратами, обеспечивая в итоге надежное и качественное электроснабжение потребителей.

Системы телемеханики будут реконструированы на двенадцати питающих центрах 35-110 кВ. В их числе высоковольтн­­­ые подстанции "Шеино" в Корочанском районе, "Никольское" — в Белгородском, "Промышленная" и "Роговатое" — в Старооскольском, "Ватутинская" — в Валуйском.

На 16 подстанциях 35-110 кВ в текущем году будут построены и модернизированы каналы связи путем строительства ВОЛС, установки современного оборудования и источников бесперебойного питания. Это увеличит пропускную способность и повысит надежность функционирования каналов связи.

Создание магистральной оптической транспортной сети связи и передачи данных, которая обеспечивает взаимодействие всех компонентов цифровой сети, началось в Белгородэнерго в 2000 году. В настоящее время протяжённость волоконно-оптических линий связи составляет 1686 км. Кроме ВОЛС, для организации доступа к магистральной сети передачи данных применяются технологии беспроводного широкополосного доступа, цифровая ВЧ-связь и другие современные технологии. Для оперативно-диспетчерской связи с бригадами активно внедряется цифровая радиосвязь.