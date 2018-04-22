Энергетики МОЭСК полностью восстановили электроснабжение по сети 6-10 кВ в Подмосковье

Менее чем за сутки энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") завершили основной объем работ по восстановлению электроснабжения потребителей по линиям электропередачи 6-10 кВ в Подмосковье, нарушенное мощнейшим грозовым фронтом, обрушившимся на столичный регион 21 апреля.

Напомним, гроза с порывами ветра до 25 м/с и сильным дождем спровоцировала падение деревьев и обрыв линий электропередач. Больше других пострадали север и запад области.

В круглосуточном режиме аварийно-восстановительные бригады сражались с последствиями стихии. В восстановительных работах было задействовано 218 бригад в составе 662 человек и более 258 единиц спецтехники. Оперативная подача электроэнергии обеспечивалась при помощи 102 передвижных электростанций суммарной мощностью 39,2 МВт. Благодаря им в короткие сроки удалось обеспечить электроснабжением все социально значимые объекты.

На данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы по индивидуальным заявкам потребителей на линиях 0,4 кВ и оперативно устраняются вновь возникающие отключения – погодные условия в Подмосковье пока оставляют желать лучшего. Также энергетики МОЭСК оказывают помощь в организации и проведении ремонтно-восстановительных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство.

В МОЭСК напоминают, что напряжение в такие СНТ и поселки может быть подано только после письменного подтверждения об отсутствии повреждений в зоне ответственности абонента.

Для проведения ремонтов таких электросетей (которые не обслуживает МОЭСК) необходимо подать заявку в сетевую компанию или выполнить работы силами других специализированных организаций (самостоятельно).

По всем вопросам по подключению линий можно обращаться по телефону "Светлой линии" 8-800-700-40-70.

