PFISTERER: Мировой опыт на службе российской энергетики

В студии портала RusCable.Ru – Дмитрий Лопатин, заместитель генерального директора «Пфистерер Рус» по производству. Руководитель портала RusCable.Ru Александр Гусев побеседовал с Дмитрием на многочисленные темы, касающиеся производства высоковольтных муфт для кабельных систем. Соединения, которыми муфты и являются, в кабельной промышленности являются одним из ключевых аспектов работоспособности всей системы на высокое напряжение, однако, вопросы их качества и производства остаются, во многом, не раскрытыми для отечественных специалистов кабельного рынка. В свете последних событий, правда, этому направлению стало уделяться все больше внимания, как со стороны производителей КПП, так и ключевых заказчиков электросетевой отрасли.

Компания «Пфистерер Рус» – является дочерним предприятием немецко-швейцарского холдинга PFISTERER и специализируется на производстве современной и высококачественной кабельной арматуры на класс напряжения 110-220 кВ для любых типов кабельной продукции на рынке Российской Федерации. Сама компания PFISTERER – это крупнейший в мире независимый производитель кабельной арматуры, изделий для линий электропередач, контактной системы для железных дорог, компонентов и иных продуктов, представляющий наиболее полную линейку оборудования для различных нужд электроэнергетического сектора: от генерации и до распределения. Благодаря объединению опыта и профессиональных навыков европейских и российских сотрудников, введению европейских стандартов качества, российское производство компании PFISTERER составляет высокую конкуренцию как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Представляем вашему вниманию интервью с Дмитрием Лопатиным, в котором мы обсудили вопросы инновационных технологий, локализации зарубежного производства, опыта работы компании на мировом и российском рынках, сотрудничестве, развитии и перспективах в области муфтостроения.