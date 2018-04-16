Специалисты группы "Россети" оперативно устраняют последствия сильнейшего урагана в ЦФО

Энергетики продолжают в круглосуточном режиме восстанавливать электроснабжение потребителей Центрального федерального округа, нарушенное прохождением 21 апреля 2018 года мощнейшего циклона.

Благодаря мобилизации в первые же минуты всех имеющихся сил и средств уже к 2 часам ночи были устранены все технологические нарушения в сети 110 кВ. К утру 22 апреля 2018 года энергетики практически полностью устранили последствия разгула стихии в сети 6-35 кВ. В настоящий момент в отдельных районах энергетики ликвидируют локальные нарушения по индивидуальным заявкам потребителей.

Устранением последствий опасного метеоявляения с ливневыми дождями и порывами ветра до 30 м/с занимаются 650 бригад в составе более 2400 человек, в чьем распоряжении находится свыше 760 единиц спецтехники. Все обесточенные социально значимые объекты сразу же были запитаны энергетиками от резервных источников электроснабжения.

Группа "Россети" просит потребителей по вопросам восстановления электроснабжения обращаться по бесплатным телефонам "горячей линии": 8-800-700-40-70 (Москва и Московская область), 8-800-50-50-115 (Тверская, Тульская, Смоленская область) и 8-800-100-33-00 (Рязанская, Владимирская, Ивановская область).