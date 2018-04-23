Абхазии грозит энергодефицит

Остановка на длительный ремонт в начале 2019 года Ингурской ГЭС может привести к обесточиванию Абхазии. Обычно в таких случаях дефицит для Сухума закрывался по кольцевой схеме поставками "Интер РАО" из РФ, в основном за счет российского бюджета и отчасти Грузии. Сейчас в Тбилиси считают, что такая схема потребует от страны слишком больших затрат при отсутствии лишней энергии на фоне роста внутреннего спроса. России же все сложнее находить на юге страны лишнюю выработку для поставок в Грузию и Абхазию: из-за нехватки генерации и присоединения Крыма энергосистема здесь загружена до предела.

Абхазия может столкнуться с серьезным энергодефицитом, связанным с остановкой в начале 2019 года на длительный ремонт Ингурской ГЭС (1,3 ГВт, расположена на реке Ингури и находится в совместном ведении Абхазии и Грузии), которая является основным источником электроэнергии. По словам гендиректора ГЭС Левана Мебонии, ремонт должен начаться в феврале 2019 года и займет не менее трех с половиной месяцев. Ремонты были и раньше, уточнил он, но не столь длительные, и на этот раз Грузия не сможет закупать электроэнергию для Абхазии в РФ, "поскольку возникнет огромный дефицит для снабжения Тбилиси и других потребителей".

В 2017 году, когда ГЭС вставала для ремонта на несколько недель, Грузия закупила у российского "Интер РАО" примерно 200 МВт, этот объем был перенаправлен в Абхазию по кольцевой схеме. По словам Левана Мебонии, Грузия получала энергию из РФ по $0,05 за кВт•ч, причем $0,045 дотировала Москва, $0,005 — Тбилиси. "Но за три месяца это уже огромная сумма, и она для Грузии неподъемна",— предупредил топ-менеджер, подчеркнув, что Тбилиси не намерен закупать электроэнергию для Абхазии. По его словам, республика постоянно нарушает джентльменское соглашение о разделе выработки ГЭС, достигнутое в 1990-х годах: 60% — Грузии, 40% — Абхазии, забирая в последние пять месяцев 95% энергии (911 млн кВт•ч). Кроме того, добавил господин Мебония, Абхазия не платит за электроэнергию, переговоры не дали результата. При остановке ГЭС значительного объема выработки лишится и грузинская сторона, но, как заверили “Ъ” в Минэнерго Грузии, "есть много других источников для закупки".

Энергобаланс Грузии устроен так, что летом излишек выработки идет на экспорт (в том числе в Россию), но с осени до весны энергию приходится импортировать из РФ и Азербайджана. Так, в 2017 году "Интер РАО" поставило в Грузию 501 млн кВт•ч, получив 262 млн кВт•ч. Перепоставки энергии в Абхазию дотирует бюджет РФ: в декабре 2017 года правительство выделило "Интер РАО" за 2016–2017 годы 772 млн руб. При этом отдельного договора с Абхазией у компании нет, поставки в отчетности не выделяются из экспорта в Грузию (в отличие от ситуации с Южной Осетией). Сама Грузия планирует рост потребления в 2017 году на 7,4%, до 12,7 млрд кВт•ч, импорт должен вырасти на 18,7%, до 959 млн кВт•ч, поставки в Абхазию составят 2,2 млрд кВт•ч.

Собеседник “Ъ” в администрации президента Абхазии заверил, что там "рассчитывают на поддержку России". Глава управления информации и госпротокола аппарата правительства Эльза Чамба подтвердила это, добавив, что "Абхазия находится в постоянном режиме проработки разных ситуаций, в том числе на случай остановки подачи энергии". В Грузии не исключают, что энергопоставки могут стать одним из аргументов в непростых отношениях Москвы и Сухума. Эксперт информагентства GHN Давид Авалишвили поясняет, что РФ в момент "энергетического тупика" может надавить на Абхазию.

Но сама возможность поставок из РФ под вопросом. Объединенная энергосистема (ОЭС) Юга работает в "напряженном режиме", говорят в "Системном операторе" (СО, диспетчер ЕЭС России). Источники “Ъ” замечают, что генерации в ОЭС Юга традиционно не хватает, особенно после присоединения Крыма. По данным СО, в первом квартале потребление в ОЭС выросло на 2,9%, до 28 млрд кВт•ч, выработка — на 5%, до 27,6 млрд кВт•ч, в 2017 году спрос здесь увеличился на 9,2%, до 99,1 млрд кВт•ч. В итоге в пиковые часы сечения "Центр—Юг" (обеспечивают перетоки из более северных районов) загружены полностью, говорит один из собеседников “Ъ”. Другой источник “Ъ” замечает, что в первом квартале энергоэкспорт в Грузию не начался и, возможно, не начнется. Подтвердить эту информацию не удалось — статистики "Интер РАО" за январь—март еще нет, в компании и Минэнерго РФ вопрос не комментируют.

Коммерсант