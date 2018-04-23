Армавирские энергетики обучают детей безопасности

Представители Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети) провели необычное занятие, посвященное безопасному электричеству, в школе №2 г.Гулькевичи. Энергетики в интересной и понятной форме рассказали юным слушателям как правильно пользоваться домашними электроприборами, и что нельзя делать вблизи ЛЭП и подстанций, чтобы не пострадать от высоковольтной угрозы.

Как вырабатывается электрический ток и каким образом он попадает в дома и розетки, какие материалы хорошо проводят электричество и какие являются изоляторами, что представляет собой зона шагового напряжения и как можно выйти из неё без последствий – об этом и многом другом рассказали специалисты энергокомпании семиклассникам.

Особое внимание школьников акцентировали на опасности модного среди молодежи увлечения – селфи. Недопустимо, чтобы местом фотосъемки становились любые электроустановки. Особенно внимательными следует быть тем, кто использует при съемке монопод (палку для селфи), ведь получить разряд электрического тока можно, даже не прикасаясь к проводу, а только приблизившись к нему на недопустимое расстояние.

– Правила безопасности нужно знать смолоду. Детям интересно исследовать окружающий мир, но порой это бывает очень опасно. Очень важно, чтобы ребенок самостоятельно понимал, где можно играть, а где нельзя, и к каким объектам нельзя приближаться ни при каких условиях. Воспитать безопасное поведение призваны подобные занятия, которые мы проводим регулярно, – рассказывает специалист службы охраны труда Армавирских электросетей Татьяна Поволоцкая.

Под её чутким руководством дети научились оказывать первую медицинскую помощь при поражении током. Неизменный помощник энергетиков в практических занятиях – робот-тренажер Максим, с помощью которого ребята отработали навыки проведения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. В заключение школьникам раздали наглядный материал и тематические памятки, которые должны лишний раз напомнить ребятам о мерах безопасности.

Оставить заявку для проведения урока электробезопасности детям и мастер-класса для педагогов можно на сайте kubanenergo.ru в разделе "Профилактика электротравматизма".