Электросетевой комплекс МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья работает в штатном режиме

Специалисты ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" восстановили устойчивую работу электросетевого комплекса в регионах своей ответственности, нарушенную в минувшие выходные мощнейшим циклоном. Однако в Тверской области (зона ответственности МРСК Центра) энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на двух высоковольтных сетях 110-35 кВ особо пострадавших от урагана. После того, как основная сеть региона начнет функционировать по штатной схеме энергоснабжения, восстановление распределительной сети 10-0,4 кВ значительно ускорится.

В Брянской, Липецкой (зона ответственности МРСК Центра) и Владимирской (зона ответственности МРСК Центра и Приволжья) областях отменен введенный в связи с непогодой режим повышенной готовности. В Смоленской (зона ответственности МРСК Центра), Тульской, Рязанской, Владимирской (зона ответственности МРСК Центра и Приволжья) аварийно-восстановительные работы завершены. В некоторых районах энергетики устраняют оставшиеся технологические нарушения на участках распредсетей 6-10 кВ, где работы осуществляются по заявкам потребителей. Завершение работ планируется к вечеру сегодняшнего дня.

Напомним, в минувшие выходные мощнейший шквалистый ветер и дождь стали причиной нарушений электроснабжения в ряде регионов операционной ответственности обеих компаний. В зоне операционной ответственности МРСК Центра непогода затронула, в частности, Костромскую, Смоленскую, Тверскую и Ярославскую области. В числе пострадавших регионов МРСК Центра и Приволжья оказались Ивановская, Владимирская, Рязанская, Кировская и Тульская области.

Энергетики работали круглосуточно. В случае необходимости к ним на помощь направлялись мобильные бригады из соседних областей, которые не затронула стихия. Особое внимание было уделено социально-значимым объектам, которые запитывались в случае необходимости от резервных источников электроэнергии.

Все мероприятия осуществлялись под контролем штаба Россетей, штабов энергокомпаний и будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения потребителей.

После окончания всех восстановительных мероприятий энергетики обеих компаний проведут мониторинг энергосетевых комплексов на предмет выявления узких мест, которые дали сбой в период прохождения циклона.

Контакт-центры энергокомпаний в круглосуточном режиме принимают звонки от граждан по бесплатным прямым номерам: МРСК Центра: 8 (800) 50-50-115 или короткому номеру 13–50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 (915) 38-000-38 в Teleram и Viber; МРСК Центра и Приволжья: 8 (800) 100-33-00, а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber.