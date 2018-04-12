Липецкэнерго представило своей проект на форуме "Новая энергия"

Энергетический форум "Новая энергия" состоялся 19 апреля в Липецком государственном техническом университете. Его цель - демонстрация потенциала энергетики Липецкой области. Определены четыре основных направления работы форума: электроэнергетика, теплоэнергетика, развитие альтернативной энергетики, энергосбережение и повышение энергоэффективности. В форуме приняли участие представители власти, филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго", крупнейшие мировые и российские производители энергооборудования, чьи площадки находятся на территории Липецкой области, а также студенческое и научное сообщество.

Представители филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" рассказали о своем проекте "цифровизации" сетей. Энергетики сегодня активно занимаются автоматизацией электросетевого комплекса региона. Используемые при этом технологии позволяют в режиме реального времени отслеживать как режим работы сети, автоматизировав при этом процесс переключений, так и вести энергобаланс по каждому потребителю, снизив при этом показатели средней продолжительности и частоты отключений на 60 и 75 процентов соответственно. Пилотным районом для реализации данной технологии выбран Усманский РЭС.

- "МРСК Центра" сейчас активно внедряет новые технологии во всех своих филиалах. О результатах применения ИТ-технологий можно судить уже сегодня по Добровскому району Липецкой области. Внедрение здесь элементов активно-адаптивной системы на 75 % снизило длительность отключений электроэнергии. Внедрение современных технологий при реконструкции подстанции "Привокзальная" снизили сметную стоимость работ на 20%, - сообщил в своем докладе начальник управления технологического развития Липецкэнерго Олег Середкин.

Способы защиты цифровых систем от внешних атак, источники инвестиций и механизмы привлечения инвесторов – это те темы, которые обсуждали участники форума. И не случайно местом проведения такого масштабного события в региональной энергетике выбран Липецкий государственный технический университет. Будущие энергетики смогли участвовать в дискуссии о перспективных направлениях развития отрасли и вызовах, с которыми сталкивается современный энергетический сектор.

- Время меняет подходы к проблемам энергетической отрасли. Главная сегодня задача — использование новых инструментов и технологий развития. Энергетическая составляющая наиболее затратная в производственной деятельности, в коммунальном хозяйстве. Поэтому надо добиться высокой ее эффективности, устранить конфликт интересов между поставщиками и потребителями ресурсов. Впереди много работы, она будет направлена в первую очередь на обеспечение интересов населения, - подвел итоги форума заместитель главы администрации Липецкой области Александр Наролин.