Победителем соревнований профмастерства бригад учета электроэнергии Белгородэнерго стал Губкинский РЭС

На базе учебно-тренировочного полигона Корочанского РЭС прошли соревнования профессионального мастерства бригад отделов учета электроэнергии и оптимизации потерь филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго". В них приняли участие команды Белгородского, Губкинского, Алексеевского, Корочанского районов электрических сетей (РЭС), Белгородских и Старооскольских электрических сетей.

Программа соревнований включала три этапа. Первый, теоретический, предусматривал проверку знаний на базе программного комплекса "АСОП-Эксперт" и решение вопросов по билетам. Практические навыки участников оценивались на этапах "Замена однофазного счетчика электроэнергии" и "Инструментальная проверка трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного включения до 1000 В".

Самым сложным испытанием для электромонтеров стала инструментальная проверка трехфазного электросчетчика. Работая без снятия напряжения, им необходимо было продемонстрировать умение пользоваться целым спектром специального оборудования и инвентаря, начиная от токоизмерительных клещей до эталонного счетчика и вольтамперфазометра.

В результате победителем соревнований стала команда Губкинского РЭС, набравшая 497 из 550 возможных баллов. Всего шесть баллов лидеру уступила ставшая второй команда Старооскольских электрических сетей. Замкнули тройку призеров представители Белгородских электрических сетей с результатом в 457 баллов.

Еще одним подтверждением высокого профессионализма специалистов по учету электроэнергии команды-победительницы стал диплом за наилучшие результаты в части снижения потерь по итогам 2017 года среди районов электросетей филиала, который начальнику отдела учета электроэнергии и оптимизации потерь Губкинского РЭС Александру Сотникову вручил заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг Александр Косолапов.

Соревнования профессионального мастерства бригад отделов учета электроэнергии и оптимизации потерь проходят в Белгородэнерго второй год подряд. "Подобные мероприятия являются одной из самых эффективных форм профессиональной подготовки персонала. Они позволяют оценить уровень каждого участника и района электросетей в целом, обменяться опытом, выявить и устранить в работе узкие места и в итоге способствуют организации безопасной и эффективной эксплуатации распределительных сетей", - отмечает Александр Косолапов.