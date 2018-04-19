РНК СИГРЭ приглашает на семинар по ИТ для цифровой электроэнергетики

Подкомитет D2 РНК СИГРЭ приглашает руководителей и специалистов предприятий электроэнергетической отрасли принять участие в семинаре "Информационные технологии и телекоммуникации в электроэнергетике с учетом опыта СИГРЭ в создании цифровой электроэнергетики: цели, драйверы, риски и возможности".

Темы семинара:

1. Автоматизация управления в Microgrid с распределенными объектами генерации и накопителями электроэнергии.

2. Возможности создания виртуальных электростанций и особенности систем управления ими.

3. Создание технологий "Интернет энергии" в рамках Национальной технологической инициативы: этапы и ключевые решения.

4. Цифровой РЭС: цели создания, базовые концепции, используемые технологии, точки роста.

Семинар состоится 26 июня 2018 года в 10:00 в Инженерном доме АО "РТСофт" (базовой организации подкомитета D2 РНК СИГРЭ) по адресу: Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 51.

Информационное письмо доступно по ссылке.

Чтобы зарегистрироваться на семинар, направьте заявку на адрес d2_info@cigre.ru.