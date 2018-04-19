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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

РНК СИГРЭ приглашает на семинар по ИТ для цифровой электроэнергетики

РНК СИГРЭ приглашает на семинар по ИТ для цифровой электроэнергетики

23 апреля 2018, 13:11
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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Подкомитет D2 РНК СИГРЭ приглашает руководителей и специалистов предприятий электроэнергетической отрасли принять участие в семинаре "Информационные технологии и телекоммуникации в электроэнергетике с учетом опыта СИГРЭ в создании цифровой электроэнергетики: цели, драйверы, риски и возможности".

Темы семинара:

1. Автоматизация управления в Microgrid с распределенными объектами генерации и накопителями электроэнергии.

2. Возможности создания виртуальных электростанций и особенности систем управления ими.

3. Создание технологий "Интернет энергии" в рамках Национальной технологической инициативы: этапы и ключевые решения.

4. Цифровой РЭС: цели создания, базовые концепции, используемые технологии, точки роста.

Семинар состоится 26 июня 2018 года в 10:00 в Инженерном доме АО "РТСофт" (базовой организации подкомитета D2 РНК СИГРЭ) по адресу: Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 51.

Информационное письмо доступно по ссылке.

Чтобы зарегистрироваться на семинар, направьте заявку на адрес d2_info@cigre.ru.

Компания: РНК СИГРЭ

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