В Махачкале обсудили проведение учений энергетиков ПАО "Россети" в июле текущего года

В Махачкале прошло первое заседание Рабочей группы по оказанию содействия в проведении учений энергетиков ПАО "Россети", которые состоятся в июле-августе этого года на территории Республики Дагестан. В совещании приняли участие руководство МРСК Северного Кавказа и тех структур, содействие которых требуется во время предстоящего мероприятия. В их числе как представители республиканской власти в лице заместителя председателя правительства РД Рамазана Джафарова, возглавившего Рабочую группу со стороны республики, главы муниципальных образований, так и заинтересованных министерств, силовых ведомств, собственники отелей и пансионатов, где будет размещено 2000 специалистов "Россетей" из всех регионов России и 600 единиц спецтехники. ПАО "Россети" на совещании представлял главный советник генерального директора компании Антон Колесников.

О целях и содержании предстоящих учений, аналогов которым еще не было, коротко и предметно рассказал присутствующим генеральный директор ПАО "МРСК Северного Кавказа" Юрий Зайцев. Они, прежде всего, будут направлены на совершенствование взаимодействия, практических навыков, отработку слаженности действия персонала ДЗО ПАО "Россети". Ожидаемый эффект – создание современной системы учета электроэнергии, снижение потерь в сетях до 20%. Недавно проведенный технический аудит, в ходе которого были обследованы высокопотерьные фидеры с анализом их состояния, стал подготовительным этапом перед предстоящими масштабными мероприятиями. Юрий Зайцев обратился к собравшимся с просьбой активно включиться в совместную работу, итог которой однозначен - повышение качества электроснабжения потребителей республики. В этом заинтересованы как энергетики, которые обеспечивают надежность и безаварийность функционирования электросетевого комплекса на территории Дагестана, так и сами потребители.

Для проведения учений необходимо провести серьезные организационные мероприятия, связанные с размещением людей и техники, поставкой необходимого оборудования, обеспечением рабочих мест и безопасности специалистов, многие из которых впервые окажутся в северокавказском регионе. Энергетики не сомневаются, что жители Дагестана, которые отличаются природным радушием и гостеприимством, проявят понимание и встретят людей, которые приедут для оказания помощи электросетевому комплексу Дагестана, достойно.

В ходе разговора были детально обсуждены основные направления проведения учений. С вопросами технического характера участников совещания познакомил главный инженер МРСК Северного Кавказа Борис Мисиров, который рассказал об объеме и характере работ, которые будут первым шагом в нормализации ситуации в электросетевом комплексе Дагестана. Уточняющие вопросы о ходе учений возникали как у глав муниципальных образований, так и представителей энергокомпании. Следующее заседание Рабочей группы, состав которой утверждено распоряжением правительства Республики Дагестан, предложено провести в середине мая. А до этого, как подытожил Рамазан Джафаров, необходимо тщательно проработать все вопросы по основным направлениям для подготовки соответствующей "дорожной карты".