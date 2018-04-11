В России приступили к стандартизации "интернета вещей", "умных городов" и "искусственного интеллекта"

Спустя ровно год после создания технического комитета по стандартизации № 194 "Киберфизические системы" (ТК 194), во второй половине марта 2018 года подписан приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) о расширении области деятельности комитета. Деятельность ТК 194, секретариат которого функционирует на базе АО "РВК", теперь распространяется на стандартизацию технологий: "Интернет вещей" (Internet of things), включая "Промышленный Интернет вещей" (Industrial Internet of things), "Умные города" (Smart cities), "Большие данные" (Big data), "Умное производство" (Smart manufacturing), а также "Искусственный интеллект" (Artificial intelligence).

"В конце 2017 года в рамках международных организаций в сфере стандартизации ИСО и МЭК были начаты работы по направлению "искусственный интеллект". Своевременное включение российских экспертов в этот процесс, а также синхронная работа над национальными стандартами в этой сфере позволит избежать нормативно-техническое отставание и обеспечить предпосылки для ускоренного внедрения новых технологических решений, упростит и повысит эффективность закупок для государственных и муниципальных нужд, в целом направлено на повышение экспортного потенциала российских технологических разработок в мире", - сообщил председатель ТК 194 Никита Уткин.

"Технический комитет по стандартизации "Киберфизические системы" уже сейчас является одним из инструментов нормативно-технического развития цифровой экономики, будучи активно интегрированным в реализацию государственных программ в сфере перспективных технологий: в первую очередь, программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и Национальной технологической инициативы (НТИ). За год своего существования этот технической комитет успел "обрасти" крепкими экспертными связями как в России, так и за рубежом, своевременно отслеживая глобальные технологические тренды. Новые направления деятельности позволят грамотно транслировать и развивать их в России", — отметил заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.

Технологические направления, которыми занимается ТК 194, относятся к категории "сквозных технологий", распространяющих свое влияние на все сферы человеческой жизни, а также имеют особую значимость для цифровой трансформации отраслей национальной экономики. Сквозные технологии соответствуют приоритетам "Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации" и направлены на сокращение отставания России от мировых технологических лидеров, а также способствуют эффективному инвестированию в сферу науки и технологий, обеспечению безопасности страны.

В настоящее время ТК 194 уже работает над целым рядом национальных стандартов, среди которых:

ГОСТ Р "Информационные технологии. Интернет вещей. Термины и определения",

ГОСТ Р "Информационные технологии. Интернет вещей. Эталонная архитектура интернета вещей и индустриального интернета вещей",

ГОСТ Р "Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол обмена для интернета вещей в узкополосном спектре (NB-FI)".

Вопросы стандартизации в области киберфизических систем с участием представителей ТК 194 планируется обсудить на Форуме "Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса" 24-25 апреля 2018 года в г. Ялте.

Особую актуальность, по словам Никиты Уткина, сейчас представляет деятельность по разработке и применению стандартов "искусственного интеллекта" в различных технологических сферах, а также "цифровые двойники" и нейронные сети. Следующим этапом в самой недалекой перспективе также должна стать разработка семейств стандартов "машинного обучения", являющихся логичным этапом совокупного развития стандартов "больших данных", "интернета вещей" и "искусственного интеллекта.

Технический комитет по стандартизации 194 "Киберфизические системы" объединяет ведущие научные и общественные организации, технологические компании, некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного обеспечения. Инициаторами включения нового направления в деятельность ТК 194 стали АО "РВК", ФГАОУ ВО "Университет ИТМО" и Фонд перспективных исследований.

Организации, желающие присоединиться к деятельности ТК 194, в том числе по новым направлениям, могут направлять соответствующие заявки по адресу info@tc194.ru.