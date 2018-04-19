В филиале МРСК Северо-Запада "Псковэнерго" подвели итоги российско-белорусских учений по ликвидации массовых отключений

18-19 апреля в Псковской области на базе филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" прошли масштабные совместные учения российских и белорусских энергетиков по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием неблагоприятных природных явлений. По сценарию учений на территории региона было отмечено резкое ухудшение погодных условий, усиление ветра до 25 м/с, мокрый снег с градом, температура воздуха опустилась до -4 градусов. В результате воздействия неблагоприятных метеоусловий, по легенде тренировки, в регионе произошли технологические нарушения в работе воздушных линий электропередачи и подстанций, в результате чего без электроснабжения остались социально-значимые объекты и несколько десятков тысяч потребителей.Для отработки взаимодействия по ликвидации массовых технологических нарушений в электросетях были привлечены мобильные бригады "Псковэнерго", "Новгородэнерго" и РУП "Витебскэнерго" (входит в состав ГПО "Белэнерго"), имеющие в своем распоряжении спецтехнику и необходимое оборудование. На отдельных этапах были задействованы подразделения ГУ МЧС России по Псковской области, представители предприятий ЖКХ и подрядных организаций.Практическая часть учений развернулась на объектах электросетевого комплекса Восточных электрических сетей "Псковэнерго" в Бежаницком районе, где были организованы одиннадцать тренировочных рабочих мест. После прохождения необходимых инструктажей и допусков мобильные бригады производили основные виды аварийно-восстановительных работ, которые требуются при ликвидации последствий неблагоприятных метеоусловий. Так, на рабочих местах было выполнено подключение передвижного дизель-генератора 100 кВт к обесточенной котельной, осуществлялись выправка опор, монтаж провода, ремонт ТП, тушение возгорания на подстанции и разборы завалов деревьев.В ходе учений была организована демонстрация работы квадрокоптера, который вел фото-и видеосъемку трассы воздушной линии электропередачи для отыскания повреждений. Проведение аварийно-восстановительных работ в режиме видеоконференцсвязи координировали штабы "Псковэнерго" и производственных отделений.Помимо проведения комплекса аварийно-восстановительных работ в ходе учений было отработано взаимодействие диспетчерских служб и операторов "горячей линии" "Псковэнерго" при реагировании на обращения потребителей.Подводя итоги мероприятия, заместитель начальника технического управления - начальник отдела организации аварийно-восстановительных работ ПАО "Россети" Роман Семёнов отметил важность отработки подобного взаимодействия для всех участников аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах. "Убежден, что такие учения позволяют специалистам из различных регионов поделиться своими методами работы и подходами к решению задач, отработать практические навыки совместной работы и усовершенствовать взаимодействие при ликвидации нештатных ситуаций в электросетях, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электроэнергии потребителям", - подчеркнул он.В свою очередь, заместитель главного инженера ГПО "Белэнерго" Валерий Поршнев отметил хорошую подготовку и слаженное взаимодействие мобильных бригад из двух соседних государств.Совместные учения мобильных подразделений из филиалов МРСК Северо-Запада и "Витебскэнерго" проводятся с 2015 года в рамках реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО "Россети" и ГПО "Белэнерго" (Белоруссия). С момента принятия документа на территории Псковской области российско-белорусские учения энергетиков прошли уже во второй раз.