Чеченские энергетики отрезали самовольно проведенные линии электропередачи в с. Цоци-Юрт

Специалисты Курчалоевских районных электрических сетей (РЭС) АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") выявили новые факты незаконного подключения к электросетям. Все виновные, потребляющие электроэнергию без договора будут привлечены к ответственности, согласно нормам действующего законодательства.

В ходе рейдовых мероприятий, проведенных в селе Цоци-Юрт, энергетики обнаружили порядка 20 домов, самовольно подключенных к электрическим сетям. Проверка показала, что в новостройках еще никто не проживает. Часть домовладений находится на стадии строительства. По фактам самовольного подключения к сети составлены акты.

Специалисты отмечают, что проблема самовольного подключения к электрическим сетям на участках, предоставленных гражданам под индивидуальное жилищное строительство, остается актуальной для быстрорастущего региона. По закону органы местного самоуправления должны подвести к участкам все необходимые инженерные коммуникации для нормальной жизнедеятельности. Однако практика показывает, что зачастую собственники занимаются этими вопросами самостоятельно.

Следствием стихийно проведенных линий становится низкое напряжение в сети и регулярные обрывы в непогоду. С учетом того, что кустарные воздушные линии по факту подключены к сетям АО "Чеченэнерго", компания вынуждена заниматься их обслуживанием в ущерб себе. А это прямые убытки и рост потерь.

В каждом подобном случае специалисты "Чеченэнерго" напоминают гражданам об ответственности за самовольные подключения и предлагают перейти на законное пользованием энергоресурсом с помощью заключения договора на энергоснабжение.