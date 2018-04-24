Энергетики ведут расчистку трасс ВЛ в Кореновском районе

В рамках реализации ремонтной кампании специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") Усть-Лабинские электрические сети расчистили от древесно-кустарниковой растительности 4 га просек линий электропередачи в Кореновском районе Краснодарского края.

Для каждого участка трасс воздушных линий энергетики выбирают наиболее эффективный способ очистки. Как правило, это механические кусторезы, бензопилы, кроме того в работе приходится применять автогидроподъемник для высотных работ. При этом если расстояние между электропроводами и ветками, которые подлежат обрезке, составляет менее двух метров, то энергетикам приходится на время обесточить участок.

– Падение аварийных деревьев, сухих веток может привести к серьезным технологическим нарушениям, оставить без электроснабжения потребителей, также может стать причиной травматизма граждан. Своевременная расчистка трасс ЛЭП позволяет снизить аварийность на воздушных линиях электропередачи, минимизировать вероятность технологических нарушений при плохих погодных условиях. Особое внимание уделяется высоковольтным линиям 35 кВ, ведь именно они являются главной артерией, по которым электроэнергия доставляется потребителю, – подчеркнул директор Усть-Лабинских электросетей Михаил Суворов.