Глава "Ростеха" попросил у правительства 30% "Россетей"

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов направил премьер-министру Дмитрию Медведеву предложение, согласно которому госкорпорация, получив до 30% акций электросетевой компании, станет ее стратегическим партнером в рамках сотрудничества по проектам развития цифровой сети. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом письма главы "Ростеха". Премьер поручил проработать это предложение, добавил другой источник агентства, также знакомый с текстом поручения.

"Да, есть такое поручение [премьера Дмитрия Медведева] на обращение "Ростеха", — сказала РБК представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего ТЭК. Представитель "Ростеха" отказалась от комментариев. РБК также направил запросы в "Россети" и "Ростех", но пока не получил ответов.

В письме Чемезова, которое процитировал один из собеседников "Интерфакса", сказано, что "предполагается организация стратегического, инвестиционного и технологического партнерства, предполагающего вхождение корпорации в основной капитал ПАО "Россети" (до 30%)". Помимо этого, как следует из текста письма, речь идет об участии представителей "Ростеха" и "Россетей" в органах управления друг друга и о создании совместного предприятия (СП).

19 апреля, как сообщала пресс-служба правительства, Медведев провел совещание по вопросу создания в России до конца 2030 года цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного производства. "В целях реализации этой инициативы предусмотрено создание совместных предприятий "Ростех" — "Россети" для развития в России необходимых условий для построения "интеллектуального" электросетевого комплекса", — говорилось в сообщении. Пресс-служба также сообщала, что по итогам совещания премьер поручил профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объемы инвестирования "Ростеха" в "Россети" для реализации данного проекта.

Во вторник капитализация "Россетей" на Московской бирже составляет 165,6 млрд руб. (на 1,44% меньше, чем при закрытии накануне). Таким образом, 30% гсокорпорации оценивается в 49,68 млрд руб.

РБК