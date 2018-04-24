"МОЭК" взыскал с управляющей компании ЮНИ-ДОМ более 38 млн рублей долга за горячее водоснабжение

ПАО "МОЭК" выиграл в Арбитражном суде города Москвы дело против управляющей компании-должника ООО "УК „ЮНИ-ДОМ“ на сумму более 38 млн рублей.

Сумма долга, указанная в иске, сформировалась в июле-августе 2017 года из-за неоплаты поставленной горячей воды. На момент вынесения решения Арбитражным судом ответчик признал долг и погасил задолженность в полном объеме, с компании-должника также была взыскана неустойка в размере 939 тыс. рублей.

ООО „УК ЮНИ-ДОМ“ — одна из крупнейших управляющих компаний Москвы в сфере ЖКХ и один из наиболее крупных должников за поставленные тепловые ресурсы. Данная организация занимается обслуживанием около 350 многоквартирных жилых домов в Восточном административном округе Москвы.