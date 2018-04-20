Пожар произошел в кампусе ДВФУ на острове Русский

В кампусе Дальневосточного федерального университета произошел пожар. По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар произошел в одном из жилых корпусов кампуса университета, расположенного на острове Русский. В коридоре на 4 этаже корпуса 6.2 наблюдался дым. По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания. Горели личные вещи одного из студентов. Люди были эвакуированы из здания. Пожар тушили 24 человека личного состава и 9 единиц техники.