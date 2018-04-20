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Отраслевые новости: Россия

Пожар произошел в кампусе ДВФУ на острове Русский

Пожар произошел в кампусе ДВФУ на острове Русский

24 апреля 2018, 14:12
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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В кампусе Дальневосточного федерального университета произошел пожар. По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар произошел в одном из жилых корпусов кампуса университета, расположенного на острове Русский. В коридоре на 4 этаже корпуса 6.2 наблюдался дым. По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания. Горели личные вещи одного из студентов. Люди были эвакуированы из здания. Пожар тушили 24 человека личного состава и 9 единиц техники.

Компания: ПУНП.РФ

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