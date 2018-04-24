Путин поручил разобраться с проблемой подключения к сетям в Ленобласти

Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору РФ Юрию Чайке проверить обоснованность тарифов на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения "Эко-Экспресс-Сервис" в Ленинградской области, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Поручения сформированы по итогам медиафорума, прошедшего в марте. Тогда в ходе встречи журналист экологического издания из Ленинградской области пожаловался президенту, что предприятие "Эко-Экспресс-Сервис" завышает цены на подключение сетей электрических, газа, воды, а также годами тянет с подключением. В ответ Путин обещал разобраться с проблемой.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения положений законодательства РФ, касающихся обоснованности тарифов на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и сроков согласования необходимых для этого документов, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Эко-Экспресс-Сервис" (Кировский район Ленинградской области)", — отмечается в сообщении.

Кроме того, Генпрокуратуре поручено провести проверку "выявленных участниками Общероссийского общественного движения фактов нарушений лесного законодательства в части, касающейся рубки лесных насаждений в Омской области, нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Ростовской области, а также соблюдения прав участников общественного движения при выявлении указанных фактов". Срок исполнения поручения определен до 1 июня.

РИА Новости