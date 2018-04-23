"РТ-Инвест" планирует построить в Сочи завод по переработке отходов

В рамках Второго Сочинского международного форума евразийской интеграции компания "РТ-Инвест" (входит в Госкорпорацию Ростех) рассказала о проекте по строительству завода по термической переработке отходов в городе Сочи. Генеральный директор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов принял участие в пресс-конференции по теме "Энергия из отходов". В ходе мероприятия глава компании рассказал о преимуществах комплексной системы по обращению с отходами, частью которой являются заводы по термической переработке отходов в энергию. Большое внимание было уделено вопросам текущего положения на территории курорта.

"Основной задачей, при реализации проекта мы видим внедрение комплексной системы по обращению с отходами, где приоритет отдается раздельному сбору и вовлечению полезных фракций в оборот, а также извлечению электроэнергии из отходов, не подлежащих вторичной переработке. В соответствии с мировым опытом при применении такого подхода около 50% отходов направляется на переработку с вовлечением в жизненный цикл вторичного сырья, а еще из 50% извлекается полезный компонент в виде энергии. Именно применение комплексного подхода по обращению с твердыми коммунальными отходами поможет в кратчайшие сроки реализовать принцип "нулевого захоронения" отходов и полностью отказаться от полигонов на территории Сочи", – рассказал генеральный директор АО "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, передает пресс-служба компании.

Предполагается, что завод будет обслуживать близлежащие города Черноморского побережья: Сочи, Туапсе, Геленджик и Горячий Ключ.

В ходе мероприятия Андрей Шипелов также рассказал о преимуществах технологии термической переработки отходов в энергию путем сжигания отходов на колосниковой решетке, о технологическом партнерстве с компанией Hitachi Zosen Inova и о ходе реализации аналогичных проектов на территории Московской области и в Казани. Напомним, что всего в Подмосковье и столице Татарстана планируется строительство пяти заводов с общим объемом переработки более 3,3 млн тонн отходов в год.

"РТ-Инвест" поделился и международным опытом реализации аналогичных проектов, приведя примеры других крупных курортных городов. Среди наиболее известных – заводы в Ницце, Барселоне и на Майорке. Кроме того, в этом году правительство республики Мальты приняло решение о строительстве мусоросжигательного завода по технологии Hitachi Zosen Inova.

Как сообщалось ранее, компания "РТ-Инвест" в 2018 году примет участие в конкурсе на право построить два завода по переработке мусора в Краснодарском и Ставропольском краях. Решение о строительстве данных объектов было одобрено правительством России – соответствующее распоряжение 31 марта подписал Дмитрий Медведев. Мощность мусорных заводов, которые будут возведены в южных регионах страны, составит 55 МВт каждый. Поставки энергии намечены на 2023-2024 годы.