"Севкабель" едет в "Город света"

Первый кабельный завод в России представит на "Городе света" свой новый мини-каталог "Пожаробезопасные кабели" и привезёт своих лучших технических специалистов – чтобы максимально точно и оперативно проконсультировать всех участников по "кабельным" вопросам.

"Город света" – специализированная выставка продукции и услуг в сфере электротехники, проводимая Ассоциацией "Русский Свет" совместно с партнерами-поставщиками. Приглашаем присоединиться коллег по цеху: на мероприятии будут работать несколько лекториев, мастерские и специальная зона от Ассоциации "Кабель без опасности". Будем рады встречам в городе света – Краснодаре!

http://russvet.ru/lightcity/

26 апреля XX выставка "Город света"

г. Краснодар, ВКК "Экспоград Юг"