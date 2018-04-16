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Новости компаний

"Севкабель" едет в "Город света"

Севкабель едет в Город света

24 апреля 2018, 17:21
Рубрика: Новости компаний
Метки: СЕВКАБЕЛЬ

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Первый кабельный завод в России представит на "Городе света" свой новый мини-каталог "Пожаробезопасные кабели" и привезёт своих лучших технических специалистов – чтобы максимально точно и оперативно проконсультировать всех участников по "кабельным" вопросам.

"Город света" – специализированная выставка продукции и услуг в сфере электротехники, проводимая Ассоциацией "Русский Свет" совместно с партнерами-поставщиками. Приглашаем присоединиться коллег по цеху: на мероприятии будут работать несколько лекториев, мастерские и специальная зона от Ассоциации "Кабель без опасности". Будем рады встречам в городе света – Краснодаре!

http://russvet.ru/lightcity/

26 апреля XX выставка "Город света"
г. Краснодар, ВКК "Экспоград Юг"

Компания: ГК "Севкабель"

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