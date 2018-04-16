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Отраслевые новости: Энергетика

Специальная паводковая комиссия подтвердила готовность объектов гидрогенерации ПАО "ТГК-1" в Карелии перед весенним половодьем

Специальная паводковая комиссия подтвердила готовность объектов гидрогенерации ПАО ТГК-1 в Карелии перед весенним половодьем

24 апреля 2018, 17:04
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1

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Паводковая комиссия филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" подтвердила готовность объектов компании к прохождению весеннего половодья. В состав комиссии вошли представители эксплуатационных и технических служб, а также специалисты филиала, обеспечивающие промышленную безопасность гидротехнического оборудования.

– На станциях реализуется комплекс мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод. Специалисты поверили состояние гидротехнических и водосбросных сооружений, затворов холостых водосбросов, приборов системы гидроизмерений и подъездных путей ко всем объектам, – отмечает главный инженер филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин. – К настоящему времени на всех ГЭС компании в республике проведены предпаводковые тренировки оперативного персонала.

Энергетики следят за водной обстановкой в режиме онлайн, контролируют состояние оборудования. Организовано круглосуточное дежурство диспетчеров службы энергетических режимов.

Особое внимание в период паводка уделяется взаимодействию и обмену информацией с Центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по Республике Карелия, а также администрациями районов для оперативного информирования жителей.

Компания: ПАО "ТГК–1"

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