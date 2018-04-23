Юрий Зайцев проинспектировал ряд электросетевых объектов Дагестана в преддверии учений "Россетей"

Команда МРСК Северного Кавказа во главе с генеральным директором Юрием Зайцевым 20-22 апреля т.г. побывала на объектах, которые будут включены в программу проведения на территории Дагестана масштабных учений ДЗО ПАО "Россети", запланированных на июль-август этого года. От "Россетей" в поездке принимал участие главный советник генерального директора Антон Колесников, который знает специфику региона, на протяжении многих лет принимая активное участие в разработке проектов, направленных на улучшение ситуации в электросетевом комплексе СКФО.

За эти дни было осмотрено и изучено состояние 17 объектов на территории Махачкалы, Буйнакского и Карабудахкенского районов. В их числе подстанции, здания РЭС и ГЭС, стоянки спецавтотранспорта, склады, а также места предполагаемого размещения приезжающих специалистов. Во время поездок были обсуждены проблемные вопросы, даны поручения, прошли встречи с главами местных администраций, с коллективами районных электрических сетей.

Так, в настоящее время территория Буйнакских РЭС, где будут размещены материалы и оборудование для обеспечения предстоящих работ в рамках учений, приводится в образцовый порядок, обносится новым ограждением по периметру, специалисты проходят инструктаж по хранению, и охране. Именно здесь будут работать представители ДЗО "Россетей" - МОЭСК и Кубаньэнерго. Юрий Зайцев и сопровождающие его заместители с привязкой к местности рассмотрели схему предстоящих работ, распределение персонала по объектам.

На территории самого города Буйнакска будут работать представители МРСК Волги и Тюменьэнерго. В ходе поездки по району, которая проходила с участием главы Буйнакска Исламудина Нургудаева и главы Буйнакского района Камиля Изиева, обсуждался объём предстоящих работ, рассмотрены конкретные вопросы взаимодействия при подготовке к учениям и во время масштабного мероприятия. Карабудахкентский РЭС, который в эти дни также проинспектировала делегация энергетиков, - второй по объемам предстоящих во время учений работ. На территории ответственности этого подразделения "Дагестанской сетевой компании" сегодня работают представители ДЗО "Россетей", осуществляя технический аудит объектов, которые подлежат реконструкции во время учений. Как говорят сотрудники Буйнакских РЭС, с приезжими из российских регионов специалистами они не просто сработались, но и подружились. Наладили очень тесные контакты. По словам дагестанских энергетиков, гости оказались профессионалами высокого уровня и оказали огромную помощь своим дагестанским коллегам.

Напомним, что рабочая поездка в Дагестан команды МРСК Северного Кавказа во главе с Юрием Зайцевым началась в среду, 18 апреля, со встречи руководителя компании с главой правительства Дагестана Артёмом Здуновым. Вопрос предстоящих учений был одним из центральных во время беседы руководителей. Затем в четверг, 19 апреля, прошло первое установочное заседание рабочей группы, которая была создана распоряжением правительства Республики Дагестан для координации работы всех задействованных в предстоящих учениях структур. В настоящее время инспекционная поездка руководства МРСК Северного Кавказа по объектам электросетевого комплекса Дагестана продолжается.