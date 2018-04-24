Волжская ГЭС на 15% увеличила выработку электроэнергии в первом квартале 2018 года

Волжская ГЭС в первом квартале 2018 года выработала 3 млрд 182 млн кВт·ч электроэнергии, что превышает прошлогодний результат на 15%. Это самая высокая выработка гидростанции в этот период за последние 10 лет.

Увеличение выработки электроэнергии связано со сложившейся водностью и гидрологической обстановкой. Кроме того, важное значение для увеличения показателей выработки электроэнергии сыграло планирование водно-энергетических режимов. В первом квартале приток воды в большинство водохранилищ на Волге и Каме был в 1,2-2,5 раза больше нормы для этого времени года. Суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС составил в первом квартале – 38,7 км3 (при норме в 21,3 км3).

На начало 2018 года запасы гидроресурсов на ГЭС Каскада были выше среднемноголетнего значения на 35%, и на 51% – выше прошлого года. Полезная емкость водохранилищ Волжско-Камского каскада на 1 января 2018 года составила 75,1 км3 при среднемноголетнем показателе в 58,3 км3.

Также высокий показатель выработки стал результатом технического перевооружения станции и надежной работы основного генерирующего оборудования. В первом квартале 2018 года на Волжской ГЭС по Программе комплексной модернизации в эксплуатацию введен гидроагрегат со станционным № 15. По сравнению с предыдущим он более мощный и надежный, с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Таким образом, в настоящее время на гидростанции заменено 18 гидротурбин и 10 генераторов из 22-х.

Суммарная выработка электроэнергии станций Волжско-Камского каскада, входящих в состав ПАО "РусГидро", а также Загорской ГАЭС в 1 квартале 2018 года составила 10 957 млн кВт·ч, что на 25,5% выше аналогичного показателя 2017 года.