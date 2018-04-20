ХКА приглашает на выставку"Связь"

С 24 по 27 апреля в Москве, в ЦВК "Экспоцентр", состоится юбилейная 30-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий "СВЯЗЬ-2018". ООО "ХКА" приглашает Вас и представителей Вашего предприятия посетить экспозицию Альянса на данном мероприятии. На стенде Холдинга будет представлена широкая номенклатура кабельно-проводниковой продукции для различных отраслей промышленности, в том для телекоммуникаций.

Посетители стенда смогут ознакомиться с новинками производства, последними разработками, выпускаемыми на предприятиях Холдинга, задать интересующие вопросы и обсудить условия сотрудничества с представителями коммерческой и технической служб.

Стенд ООО "ХКА"

21 С 36, павильон 2

Место проведения:

ЦВК "Экспоцентр"

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14

Время работы выставки:

24-26 апреля - с 10:00 до 18:00

27 апреля - с 10:00 до 16:00

