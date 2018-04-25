Чистая прибыль компании "Россети" в соответствии с РСБУ по итогам I квартала превысила 21,5 млрд рублей

По итогам работы в первые три месяца 2018 года компания "Россети" (LSE: RSTI) в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности получила чистую прибыль в размере более 21,5 млрд рублей против 24,5 млрд рублей чистого убытка, полученного за аналогичный период прошлого года.

Рост прибыли обусловлен ростом стоимости акций дочерних обществ компании "Россети", находящихся на балансе Общества, что, в свою очередь, связано с повышением финансовой устойчивости "дочек" и ростом их капитализации.

Полученные по итогам I квартала месяцев 2018 года результаты свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии Общества и правильности выбранной стратегии развития.

Более подробную информацию о финансово-экономических показателях компании "Россети" по РСБУ за I квартал 2018 года можно получить в соответствующем разделе официального сайта.