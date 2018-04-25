Энергетики отработали навыки оперативных действий в условиях ЧС

Во всех филиалах ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") прошли учения по отработке взаимодействий при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе в паводковый период. В мероприятиях были задействовано 1324 человека и 363 единиц техники, а также 44 резервных источника электроснабжения. Руководители командно-штабных учений высоко оценили профессионализм и подготовку специалистов Кубаньэнерго.

По замыслу учений, в связи с обильными осадками, таянием снегов в горах, а также из-за повышения уровней воды в реках, образовались паводковые явления, вследствие которых отмечены массовые отключения электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи.

Условные технологические нарушения на территории филиалов Кубаньэнерго были обусловлены заданной легенде, по которой энергетикам необходимо было отработать комплекс мероприятий по устранению последствий условных технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечению энергоснабжения в зонах чрезвычайных ситуаций.

Учения Кубаньэнерго в рамках Всероссийских командно-штабных учений прошли в два этапа. На первом этапе отрабатывались вопросы действий органов управления, штабов, сил и средств Кубаньэнерго при угрозе возникновения аварийных и/или чрезвычайных ситуаций природного характера. Заключительный этап включил в себя задачи по отработке организации и проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварийных/чрезвычайных ситуаций.

На территории Адыгейского, Армавирского, Лабинского, Славянского и Усть-Лабинского филиалов компании ликвидацию условных технологических нарушений энергетики отработали на реальных объектах находящихся в зонах риска подтопления.

Основной целью учений стала отработка комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных/чрезвычайных ситуаций во взаимодействии со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края, с органами исполнительной власти и местного самоуправления, подразделениями МЧС, предприятиями ЖКХ, потребителями, Кубанским РДУ, подразделениями Росгидромета.

По результатам учений был проведен анализ готовности персонала ПАО "Кубаньэнерго" по обеспечению надежной работы энергосистемы региона в случае возникновения аварийных/чрезвычайных ситуаций в паводковый и пожароопасный период.