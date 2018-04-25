"Газпром энергохолдинг" предложил локализовать на 100% в РФ производство турбин Siemens

"Газпром энергохолдинг" на фоне неудач с разработкой российских больших газовых турбин для электростанций предложил локализовать на 100% в РФ производство турбин Siemens, Минэнерго РФ сомневается в возможности такой локализации.

Гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров в ходе Российского международного энергетического форума вспомнил о многолетних и пока безуспешных попытках создать российскую газовую турбину большой мощности для генерации электроэнергии.

"Есть же турбины Siemens. Давайте сделаем 100%-ную локализацию их производства здесь. Компания к этому в принципе готова, с Siemens мы это проговаривали" - сообщил Федоров. По его словам, для этого надо обеспечить спрос в объеме четыре-пять турбин в год на протяжении четырех-пяти лет.

"Нужна турбина, которая будет максимально локализована на территории Российской Федерации. ... Но говорить о 100%-ной локализации - это невозможно", - ответил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

В РФ не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока импортируется. Именно это и повлекло развитие споров вокруг поставок турбин Siemens в Крым. На двух электростанциях "Газпром энергохолдинга" и "Интер РАО" в РФ работают семь турбин 110 МВт производства структуры "Ростеха", но они требуют доработки и промышленный выпуск не ведется.

Турбина, работающая у "Газпром энергохолдинга", не раз критиковалась. По словам Федорова, примерно за семь лет она не проработала и пяти-шести месяцев. В апреле источники агентства Рейтер сообщили, что доработанная российская турбина развалилась на испытаниях. "Ростех" заявил о выходе из строя части механизмов, что не фатально, но сдвигает срок завершения работ по турбине.

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