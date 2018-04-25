"Каббалкэнерго" планомерно снижает потери в сетях

Для филиала МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") снижение потерь в сетях – в числе приоритетных направлений, требующее комплексного подхода. Благодаря ряду мероприятий, таких, как ремонт оборудования, развитие автоматизированной системы учета электроэнергии, регулирование напряжения в линиях электропередачи, удается снижать фактические потери. Если планово-расчетный уровень в марте текущего года составлял 16,36 % от отпуска электроэнергии в сеть, то фактический показатель снижен на 0,01 %.

По результатам первого квартала общий уровень потерь в сетях филиала "Каббалкэнерго" составил 16,6 %. Это также ниже планового задания – на 0,93 %, а в сравнении с таким же периодом 2017 г. потери сокращены на 0,53 %. Таким образом, за три месяца полезный отпуск увеличился более чем на 3,4 млн кВт.ч.

Специалистами энергокомпании особое внимание уделяется мероприятиям по работе с потребителями, в частности, рейдам в выявлении неучтенного потребления, информационно-разъяснительной работе. В первом квартале реализовано 194 акта хищения, в полезный отпуск включено 1,4 млн кВт.ч электроэнергии.

Энергетики отмечают, что в большом количестве случаев причиной возникновения коммерческих потерь в сетях становятся действия недобросовестных потребителей, которые, преследуя свои корыстные интересы в попытках получить сомнительную экономию, используют целый арсенал средств – от вмешательства в работу приборов учета до монтажа скрытой проводки и осуществления самовольного подключения к электрическим сетям.

Проводимая энергетиками работа направлена не только на исключение возможности неучтенного потребления электроэнергии, но и на повышение пожарной безопасности. Ведь наиболее опасное последствие хищений электрической энергии – возникновение пожара, так как энерговоры осуществляют свои подключения к электрической сети с нарушением всех возможных норм и правил. Так, самовольное подключение к воздушным линиям электропередачи путем наброса на провода может вызвать короткое замыкание, а кустарный способ подключения электроприборов в обход счетчика зачастую выполняется с неплотным контактом проводов, что ведет к их перегреву и последующему возгоранию.

Сверхнормативные потери электроэнергии – это прямые убытки электросетевой компании. Экономию от снижения потерь можно было бы направить на техническое переоснащение распредсетей, совершенствование организации передачи и распределения электроэнергии, повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.