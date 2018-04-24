Крепкий зажим: ГК IEK получила очередной патент на изобретение!

Новое интервью
25 апреля 2018, 16:56
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ выдала Группе компаний IEK патент на изобретение № 2646849 "Натяжной зажим для изолированного воздушного кабеля". Патент получен на улучшенную модель анкерного зажима ЗАБ 4х16-35. Новая конструкция является уникальной разработкой инженеров ГК IEK.
Запатентованная новая конструкция делает ЗАБ 4х16-35 более прочными и надежными. Особый рельеф поверхности фиксирующей площадки зажима обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствует его выскальзыванию и не повреждает изоляцию провода.
Анкерный зажим ЗАБ 4х16-35 IEK® имеет разрушающую нагрузку 300 кгс и предназначен для проводников сечением от 4х16 до 4х35 мм2. Применяется для фиксации четырехжильных проводов СИП при ответвлении от основной магистрали и подключении конечных абонентов. Зажим изготовлен из диэлектрического материала и выполняет роль изолятора.
Основные достоинства и конструктивные особенности анкерного зажима ЗАБ4х16-35 IEK®:
Гарантия производителя 8 лет.