Крепкий зажим: ГК IEK получила очередной патент на изобретение!

Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ выдала Группе компаний IEK патент на изобретение № 2646849 "Натяжной зажим для изолированного воздушного кабеля". Патент получен на улучшенную модель анкерного зажима ЗАБ 4х16-35. Новая конструкция является уникальной разработкой инженеров ГК IEK.

Запатентованная новая конструкция делает ЗАБ 4х16-35 более прочными и надежными. Особый рельеф поверхности фиксирующей площадки зажима обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствует его выскальзыванию и не повреждает изоляцию провода.

Анкерный зажим ЗАБ 4х16-35 IEK® имеет разрушающую нагрузку 300 кгс и предназначен для проводников сечением от 4х16 до 4х35 мм2. Применяется для фиксации четырехжильных проводов СИП при ответвлении от основной магистрали и подключении конечных абонентов. Зажим изготовлен из диэлектрического материала и выполняет роль изолятора.

Основные достоинства и конструктивные особенности анкерного зажима ЗАБ4х16-35 IEK®:

Стальная дужка обеспечивает особую прочность зажима;

обеспечивает особую прочность зажима; Монтаж осуществляется без использования специальных инструментов ;

; Подпружиненная площадка зажима обеспечивает удобство при монтаже;

зажима обеспечивает удобство при монтаже; Дужка зажима легко снимается , что позволяет крепить его к кронштейнам и крюкам;

, что позволяет крепить его к кронштейнам и крюкам; Особый рельеф поверхности фиксирующей площадки зажима обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствует его выскальзыванию и не повреждает изоляцию провода;

зажима обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствует его выскальзыванию и не повреждает изоляцию провода; Элементы фиксирующей площадки выполнены из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и неблагоприятным климатическим условиям;

Гарантия производителя 8 лет.