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Новости компаний

Крепкий зажим: ГК IEK получила очередной патент на изобретение!

Крепкий зажим: ГК IEK получила очередной патент на изобретение!

25 апреля 2018, 16:56
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ выдала Группе компаний IEK патент на изобретение № 2646849 "Натяжной зажим для изолированного воздушного кабеля". Патент получен на улучшенную модель анкерного зажима ЗАБ 4х16-35. Новая конструкция является уникальной разработкой инженеров ГК IEK.

Запатентованная новая конструкция делает ЗАБ 4х16-35 более прочными и надежными. Особый рельеф поверхности фиксирующей площадки зажима обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствует его выскальзыванию и не повреждает изоляцию провода.

Анкерный зажим ЗАБ 4х16-35 IEK® имеет разрушающую нагрузку 300 кгс и предназначен для проводников сечением от 4х16 до 4х35 мм2. Применяется для фиксации четырехжильных проводов СИП при ответвлении от основной магистрали и подключении конечных абонентов. Зажим изготовлен из диэлектрического материала и выполняет роль изолятора.

Основные достоинства и конструктивные особенности анкерного зажима ЗАБ4х16-35 IEK®:

  • Стальная дужка обеспечивает особую прочность зажима;
  • Монтаж осуществляется без использования специальных инструментов;
  • Подпружиненная площадка зажима обеспечивает удобство при монтаже;
  • Дужка зажима легко снимается, что позволяет крепить его к кронштейнам и крюкам;
  • Особый рельеф поверхности фиксирующей площадки зажима обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствует его выскальзыванию и не повреждает изоляцию провода;
  • Элементы фиксирующей площадки выполнены из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и неблагоприятным климатическим условиям;

Гарантия производителя 8 лет.

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Компания: Группа компаний IEK

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