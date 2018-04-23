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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Юга развивает благоприятные условия для частных предпринимателей Калмыкии

МРСК Юга развивает благоприятные условия для частных предпринимателей Калмыкии

25 апреля 2018, 14:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

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Об интерактивных сервисах ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") и способах оформления заявки на технологическое присоединение онлайн специалисты сетевой компании рассказали представителям малого и среднего бизнеса Калмыкии.

О преимуществах подачи заявок на техприсоединение через "личный кабинет" на портале электросетевых услуг, заключении договора энергоснабжения параллельно процедуре техприсоединения, о возможности подписания договора с сетевой компанией электронной цифровой подписью рассказали представителям жилищно-строительных кооперативов, строительных компаний и индивидуальным предпринимателям в ходе семинара для работников жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Участники отметили, что нововведения удобны для потребителей, сокращают временные затраты, делают понятной и прозрачной процедуру реализации и оплаты услуг, а значит создают благоприятные условия для частных предпринимателей.

Представители малого бизнеса уже успели оценить электронные сервисы энергокомпании - только за первый квартал 2018 года предприниматели региона подали 24 заявки на ТП к сетям калмыцкого филиала МРСК Юга, из них 8 – через портал электросетевых услуг.

Подобные совещания прошли ранее в астраханском и волгоградском филиалах МРСК Юга.

Компания: ПАО "МРСК Юга"

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