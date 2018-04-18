ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" провел очередную сертификацию КПП

На основании Закона РФ "О сертификации продукции и услуг", проведена добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия ГОСТ Р:

- № РОСС RU.АЯ46.Н69951 сроком действия с 16.04.2018 по 15.04.2021, на кабель обмоточный, с медной жилой, сечением жилы 10 кв.мм, с комбинированной изоляцией – из сшитого полиэтилена и блокполимера пропилена, марки ВППО, предназначенный для анодных заземлителей систем катодной защиты подземных сооружений от коррозии, изготавливаемый по ТУ 16.К13-029-202.

