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Новости компаний

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" провел очередную сертификацию КПП

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел очередную сертификацию КПП

25 апреля 2018, 15:32
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

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На основании Закона РФ "О сертификации продукции и услуг", проведена добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия ГОСТ Р:

- № РОСС RU.АЯ46.Н69951 сроком действия с 16.04.2018 по 15.04.2021, на кабель обмоточный, с медной жилой, сечением жилы 10 кв.мм, с комбинированной изоляцией – из сшитого полиэтилена и блокполимера пропилена, марки ВППО, предназначенный для анодных заземлителей систем катодной защиты подземных сооружений от коррозии, изготавливаемый по ТУ 16.К13-029-202.

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Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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