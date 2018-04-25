Подшефная для компании "Т Плюс" команда школьников выиграла ижевский городской конкурс "Мой профессиональный выбор"

Подшефная для энергетиков "Т Плюс" команда из школы №73 г. Ижевска стала победителем городского конкурса "Мой профессиональный выбор"-2018. На протяжении нескольких месяцев в нем принимали участие команды школьников со всего города, представляя самые востребованные профессии ведущих предприятий Ижевска - партнеров конкурса. Восьмиклассники из 73-й СОШ посвятили свой проект профессии машиниста-энергоблока. Свою команду они назвали "Теплогрейкой".

Удмуртский филиал "Т Плюс" всецело поддержал их выбор - специалисты компании помогли окунуться в специальность, проведя экскурсию по ТЭЦ-1, ее новому энергоблоку, познакомили с "биографией" предприятия, с технологическими процессами, предоставили всю необходимую информационную базу. Наконец, облачили всю команду в фирменные спецовки, которые стали отличительной чертой ребят на конкурсе. Словом, была проведена огромная совместная подготовительная работа.

Подшефные энергетиков сначала преодолели два тура, пробившись в финал конкурса. А затем, подготовив и представив жюри отличную театрализованную тематическую презентацию, по праву одержали победу над соперниками из четырех других команд. Те команды представляли профессии от таких крупных промышленных предприятий Ижевска, как мотозавод "Аксион-холдинг", концерн "Калашников", электромеханический завод "Купол", радиозавод.

Это решающее финальное состязание конкурса "Мой профессиональный выбор" состоялось на прошлой неделе на базе Ижевского техникума радиоэлектроники и информационных технологий им. А.В.Воскресенского. Присутствовали представители всех предприятий-партнеров. Оценивали выступления ребят руководители учреждений-организаторов конкурса: управления образования Администрации г. Ижевска и Республиканского центра профориентации и подготовки трудовых ресурсов.

Отметим, что Удмуртский филиал "Т Плюс" на протяжении всех восьми лет существования конкурса выступает его партнером, куратором для школьников, и тем самым поддерживает интерес старшеклассников к вопросам профориентации, к сознательному выбору будущих специальностей.