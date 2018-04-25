Специалисты филиала "Челябэнерго" обеспечили электроснабжение сетей уличного освещения поселка в Аргаяшском районе

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО "МСРК Урала" - "Челябэнерго" завершили работы по подключению сетей наружного освещения пяти улиц в поселке Сайма Аргаяшского района Челябинской области.

Технологическое присоединение произведено к существующим электросетям энергокомпании на общую мощность 10 кВт, необходимую для освещения 93-х домов по улицам: Лесная, Курортная, Сосновая, Набережная и переулку Саймовский. Это позволит значительно повысить комфортность, безопасность и качество жизни более 200 сельчан.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".