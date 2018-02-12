В Петербурге стартовали VI Российский международный энергетический форум и XXV Выставка "Энергетика и электротехника"

25 апреля в рамках Российского международного энергетического форума состоялось торжественное открытие юбилейной 25 выставки энергетического и электротехнического оборудования и технологий "Энергетика и Электротехника 2018". В экспозиции принимают участие более 200 компаний из 21 региона страны, а также из США, Германии, Турции, Финляндии, Польши, Чехии, Китая, Нидерландов, Венгрии, Индии и Казахстана.

Выставка "Энергетика и Электротехника" – одно из ведущих мероприятий в России, признанный лидер среди выставочных проектов в сфере электроэнергетики и смежных отраслей СЗФО. Свою историю выставка начала 25 лет назад, теперь проект стал площадкой для диалога между всеми представителями энергетического сектора экономики. Уже 6-ой год подряд выставка проходит в рамках РМЭФ.

Делегатов форума приветствовал заместитель министра энергетики Андрей Владимирович Черезов: "За прошедшие годы очень много идей, прозвучавшие на форуме, уже применены на практике. Все привлечённые компании на выставке показывают новые разработки электроэнергетики". Черезов выразил мнение, что отрасли нужно больше придумывать и реализовывать отечественные разработки.

Денис Владимирович Фёдоров, генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг", отметил, что с каждым годом состав участников форума и выставки улучшается: "Я видел, как эти проекты начинались, в то время не было понятно, интересен ли форум энергетическому сообществу. Форум состоялся: интересные дискуссии, много участников, обсуждение серьезных проблем, что волнуют энергетиков. Спасибо организаторам!"

Исполнительный директор Союза "Ленинградской областной торгово-промышленной палаты" Муравьев Игорь Борисович подчеркнул, что 25 лет для выставки – приличный срок: "В 93 году отважиться проводить такую выставку – большое мужество. "Энергетика и Электротехника"неоднократно занимала почетные первые места среди всех выставок, проводимых на территории РФ".

Генеральный директор "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергей Георгиевич Воронков поздравил присутствующих: "Мне приятно поздравить всех наших участников, а это более 200 участников из 15 стран мира, более 2000 делегатов, зарегистрировавшихся на деловую программу, 10 000 посетителей – поздравляю вас с 25-летием выставки!" Воронков объяснил, что закономерным итогом проекта стало открытие Российского международного энергетического форума, где проходят встречи участников и их заказчиков. "Вас ждет более 40 мероприятий деловой программы, тематические экскурсии на энергетические предприятия города, в соседнем павильоне проходит выставка "Сварка" – все это прекрасная возможность чтобы выработанная энергия была использована со 100% КПД", – заключил Воронков.

Генеральный директор Выставочного объединения РЕСТЭК Игорь Петрович Кирсанов рассказал, о том, что на протяжении многих лет проект занимает лидирующие позиции в отраслевых рейтингах в номинациях "Выставочная площадь", "Профессиональный интерес", "Международное признание", "Охват рынка", что подтверждает многолетний международный уровень мероприятия.

Работа Форума продлится до 27 апреля.