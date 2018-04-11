Во Владимирэнерго прошла встреча с представителями крупного бизнеса

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" состоялось рабочее совещание с компаниями, реализующими крупные инвестиционные проекты на территории Владимирской области, по вопросам технологического присоединения к электросетям (ТП). Регулярно проводя встречи с крупным, средним и малым бизнесом, энергетики стремятся сделать процесс ТП прозрачным и понятным.

В мероприятии приняли участие руководители блоков технологического присоединения и перспективного развития ПАО "МРСК Центра и Приволжья", филиала "Владимирэнерго", представители администрации Владимирской области, регионального отделения "Опоры России", "Корпорации развития Владимирской области", а также крупных региональных предприятий машиностроительной, металлургической, пищевой, строительной отраслей. Выступая перед собравшимся, заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала "Владимирэнерго" Виктор Клеснёв, напомнил об этапах процесса ТП, проинформировал об онлайн-сервисе ПОРТАЛ-ТП.РФ и новых услугах, предоставляемых филиалом. В частности, об услуге технологического присоединения "под ключ", когда энергетики выполняют весь комплекс работ, в том числе относящихся к мероприятиям заявителя. Таким образом, потребитель получает максимально короткие сроки выполнения мероприятий по присоединению, высокое качество электромонтажных работ, гарантию безопасности объектов при повседневной эксплуатации, персональное обслуживание, экономию времени.

Энергетики ответили на вопросы представителей бизнес-сообщества о восстановлении документов по ТП, наличии резерва мощности для ТП в различных районах области, о взаимодействии с энергокомпанией при осуществлении техприсоединения электроустановок. В завершение встречи предприниматели поблагодарили сотрудников филиала "Владимирэнерго" за организацию мероприятия и осуществление обратной связи.

Напомним, что технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности филиала "Владимирэнерго". Своевременная и качественная реализация мероприятий по подключению к электросетям крупных промышленных предприятий, объектов социальной сферы, малого и среднего бизнеса, способствует повышению уровня социально-экономического развития и улучшению инвестиционной привлекательности Владимирской области.

Для консультирования по вопросам электроснабжения и технологического присоединения к сетям во Владимирской области работают 6 офисов обслуживания потребителей "Владимирэнерго": во Владимире, Александрове, Петушках, Гусе-Хрустальном, Коврове и Муроме. Кроме того, для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям региона следует обращаться в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8 800 100 33 00 (звонок бесплатный). Подать заявку на присоединение к сетям также можно на портале электросетевых услуг ПАО "Россети" https://портал-тп.рф