Атомэнергомаш отгрузил партию свай для Каспийской платформы

Компания "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) отгрузила секции свай для нефтедобывающей морской платформы в адрес ООО "Каспийская гидротехническая компания". На площадке Волгодонского филиала "Атоммаш" изготовили 16 крупных свай морской платформы общим весом около 1200 тонн. Сваи представляют собой трубу диаметром более 2 метров и длиной свыше 33 метров, собранную из отдельных обечаек.

На заводской спецпричал сваи доставили автомобильным транспортом, там изделия погрузили на барже-буксирный состав. Водным маршрутом сваи доставят в Каспийское море на строящуюся платформу Блок-Кондуктора.

"Нам важно продемонстрировать, что опыт производства атомного оборудования не ставит нас в рамки работы в одном направлении. Напротив, накопленные компетенции позволяют предприятию выступать изготовителем сложнейшего оборудования для самых разных направлений экономики. И сотрудничество с ведущими нефтяными компаниями страны — прямое тому доказательство", — отметил директор Волгодонского филиала "АЭМ-технологии" Ровшан Аббасов.

Сваи являются одним из ответственных узлов и отвечают за устойчивость морской платформы. Производство изделий осуществлялось под надзором Российского морского регистра судоходства и компании Oil States.

Проект является очередным этапом взаимовыгодного сотрудничества АО "АЭМ-технологии" с "Каспийской гидротехнической компанией". Атоммаш обладает всеми технологическими возможностями, необходимыми для изготовления свай без привлечения субподрядчиков и имеет значительный опыт производства такого оборудования с учетом специфических требований заказчика и надзорных организаций. За последние шесть лет предприятием поставлено более 10 тысяч тонн изделий для возводимых морских платформ.