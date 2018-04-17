Автодорожная часть Крымского моста прошла приемочные испытания

Специалисты выполнили приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части Крымского моста. Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией. Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию.

"Результатом проведенной диагностики станет оценка состояния мостового сооружения и автодороги. Такая оценка вместе с заключением о соответствии от государственного надзора будут в дальнейшем рассмотрены приемочной комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора, - пояснил главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Юрий Сафонов. – А уже акт приемочной комиссии станет основанием для ввода моста в эксплуатацию".

Приемочные обследования и испытания проводил специализированный научно-исследовательский институт в течение нескольких недель. Основной целью работы стала проверка соответствия требованиям по безопасности и фактической несущей способности конструкций моста тем параметрам, которые были заложены его проектировщиками.

Для этого специалисты разработали комплексную программу испытаний, в рамках которой на первом этапе инструментально обследовали ключевые несущие конструкции – опоры и пролеты. Затем были проведены расчеты для определения напряженно-деформированного состояния конструкций (в таком состоянии находится любая инженерная конструкция, так как на нее влияет комплекс внешних факторов: земное притяжение, температура воздуха, атмосферное давление, ветер, влажность и так далее).

На следующем этапе специалисты перешли к статическим и динамическим испытаниям. Им подверглись полностью готовые сегменты моста на трех участках: два участка с типовыми балочными пролетами (сталежелезобетонными между опорами № 211 – 215 и металлическими между опорами № 215 – 219), и третий – автодорожная арка Крымского моста.

Для проведения испытаний инженеры установили на пролетах многочисленные датчики, которые фиксировали в реальном времени реакцию конструкций на нагрузки. Затем участки моста "нагружали" восемью гружеными самосвалами полной массой каждый в 35 тонн. Грузовики перемещались по пролетам по различным схемам-сценариям, моделируя разные типы и направления нагрузки.

Результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста.

"Вместе с заключением для приемочной комиссии мы подготовим технический паспорт объекта – как "свидетельство о рождении" автодорожной части Крымского моста. Его смогут использовать в повседневной работе дорожники, которым предстоит обслужить мост на всем протяжении его эксплуатации, - рассказала гендиректор "НИИ диагностики" Светлана Боханова. - Кроме того, результаты диагностики будут внесены в общую базу данных автоматизированной системы управления и обработки информации по искусственным дорожным сооружениям". После открытия движения по Крымскому мосту его конструкции останутся в режиме реального времени под контролем структурированной системы мониторинга инженерных систем и конструкций (СМИСиК). Она разработана для автоматизированного мониторинга критически важных параметров элементов сооружения, подверженных наибольшим нагрузкам и наибольшим изменениям состояния в процессе эксплуатации (опоры, пролетные строения и арка).