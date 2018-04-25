Денис Мантуров принял участие в заседании президиума по модернизации экономики и инновационному развитию России

Под председательством Дмитрия Медведева прошло заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. Обсуждались итоги реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2017 году и планы на 2018 год, а также актуализация "дорожной карты" "Автонет". В обсуждении принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В ходе совещания Дмитрий Медведев подчеркнул, что основной целью НТИ является поддержка российских компаний на новых рынках. Реализация программы должна стимулировать формирование новых бизнесов и помогать в преодолении нормативных и технологических барьеров.

"В прошлом году мы завершили формирование основной инфраструктуры Национальной технологической инициативы. Функционируют рабочие группы, проектный офис. Подключились институты развития, прежде всего Фонд содействия инновациям. Появился и набор вузов, на которые бизнес может опереться при разработке базовых технологий, это ведущие наши учебные заведения. Этот пул будет расширяться со временем", - рассказал Премьер-министр.

По его словам, портфель проектов НТИ продолжает расширяться. Приняты "дорожные карты" по снятию нормативных ограничений, барьеров по пяти перспективным направлениям: "Автонет", "Аэронет", "Маринет", "Нейронет" и "Технет". В разработке находятся еще две карты – "Хелснет" и "Энерджинет". Целью на будущее является работа по включению данных инициатив в госпрограммы, на основе которых составляются федеральный и региональные бюджеты, а также привлечение к поддержке инноваций государственных компаний.

Среди основных задач в рамках реализации НТИ Дмитрий Медведев назвал разработку беспилотных автомобилей, энергоэффективных технологий, развитие средств человеко-машинной коммуникации и новых персональных систем безопасности.

"Сегодня мы актуализируем "дорожную карту" проекта "Автонет". Она должна сосредоточиться не только на беспилотных технологиях в автопроме, хотя это важно и это действительно будущее, но и помогать создавать новый рынок услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей, инфраструктуры, - отметил глава Правительства и добавил, - Цель нашего проекта – создать условия, чтобы интересные разработки появлялись в нашем государстве. "Автонет" должен позволить создать среду, где будут рождаться новые продукты и услуги в системе мониторинга транспорта, удалённой диагностики, навигации, помощи водителям, кибербезопасности".

Перед заседанием участники Президиума посетили технопарк "Слава", где размещается 80 инновационных компаний, специализирующихся в биомедицине, робототехнике, приборостроении, энергетических технологиях, информационно-коммуникационных технологиях. С 2015 года технопарк является членом Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP).